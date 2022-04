Delage RICHARD

Bonjour,



Fort d’une expérience pluridisciplinaire de plus de 20 ans, ITP SERVICES (www.itpservices.fr) est née d'un savoir-faire reconnu et d'une expérience diversifiée dans le domaine du ferroviaire principalement.



Créée en 2005 et basée en France, près de La Rochelle (17), ITP SERVICES a pour vocation de proposer aux fabricants, aux fournisseurs et sous-traitants des compléments de prestations d'ingénierie et d'industrialisation dans toute la France.



Depuis 2015, afin de répondre aux nouveaux besoins numériques, nous proposons, indépendamment de l'ingénierie ferroviaire, des services complémentaires de scan 3D, de modélisation, d'impression 3D FDM (fabrication additive par dépôt de matière fondue) pour la réalisation de pièces plastique ou de pièces en polyester.



1/ COMPÉTENCES :



. Scan 3D - de précision & de grands volumes

. Conception paramétrique (CAO) - Logiciel : CATIA V5 - Électromécanique / Mécanique / Cheminement de câblage

. Modélisation organique - Modelage / Sculpture / Retopologie

. Traitement de maillage - Réparation / Lissage / Nettoyage

. Prototypage rapide - Impression 3D / Polyester

. Industrialisation - Liasses de plans (câblage, assemblage, détail) / dessins de planches de câblage



2/ QUELQUES PRESTATIONS ITP Services RÉALISÉES :



• 2005 / 2006 - CAO - Armoire BT cabine REVCO --- Alstom Reichshoffen / SNCF

• 2006 / 2007 - INDUSTRIALISATION LCC - Armoire BT CARACAS --- Alstom Valenciennes

• 2006 / 2007 - INDUSTRIALISATION LCC - Armoire BT LOS TEQUES --- Alstom Valenciennes

• 2008 - INDUSTRIALISATION LCC - Boîtiers de commande de porte train --- FAIVELEY

• 2009 - CAO - Coffre auxiliaire locomotive PRIMA Maroc --- Alstom Belfort / ONCF

• 2009 - CAO - Coffres auxiliaires locomotive PRIMA Chine --- Alstom Belfort

• 2009 - CAO - Coffre auxiliaire locomotive PRIMA EL2 R1 --- Alstom Belfort

• 2009 - CAO - Coffre auxiliaire locomotive PRIMA EL2 R2 --- Alstom Belfort

• 2009 / 2010 - INDUSTRIALISATION LCC - Coffre CVS Mi79 --- Alstom Reichshoffen / SNCF

• 2010 - GESTION + CAO - Resp. Lot Etudes / Armoire BT locomotive OPTION PRIMA EL2 --- Alstom Belfort

• 2010 - GESTION + CAO - Resp. Lot Etudes / Armoire BT locomotive EQS PRIMA EL2 --- Alstom Belfort

• 2011 - GESTION - Resp. Lot Etudes / Armoires BT basses en caisse ABTB REGIO2N --- Bombardier Bruges / SNCF

• 2011 - GESTION - Resp. Lot Etudes / Armoire BT haute en caisse ABTH REGIO2N --- Bombardier Bruges / SNCF

• 2011 - GESTION - Resp. Lot Etudes / Armoire BT cabine ABT1 REGIO 2N --- Bombardier Crespin / SNCF

• 2011 - GESTION - Resp. Lot Etudes / Armoire BT cabine ABT2 REGIO 2N --- Bombardier Crespin / SNCF

• 2012 - CAO - Armoire auxiliaire locomotive KZ8 --- Alstom Belfort / Kazakhstan

• 2012 - CAO - Coffret PPRC KZ8 --- Alstom Belfort / Kazakhstan

• 2012 - CAO - Armoire auxiliaire locomotive KZ4 --- Alstom Belfort / Kazakhstan

• 2012 - CAO - Armoire BT AEQS locomotive KZ4 --- Alstom Belfort / Kazakhstan

• 2013 - GESTION - Resp. Lot d'Etudes / Intégration Electrique du train PRASA --- Alstom St Ouen / Afrique du Sud

(Cabine, sous-châssis, toitures, salles, inter-caisses et interfaces armoires et coffres) PHASE 1

• 2014 / 2015 - GESTION + CAO - Resp. Lot d'Etudes / Intégration Electrique & Mécanique pour la rénovation des trains grande ligne et banlieue (Sous châssis, salles, plateforme, plateforme et interfaces armoires et coffres) --- FAIVELEY Transport / SNTF (Algérie)

• 2016 - CAO - Intégrateur câblage pour la rénovation des trains grandes lignes et banlieues --- COMPIN SEAT / SNTF (Algérie)

• 2017 - SCAN 3D + CAO - Numérisation d'un sous châssis de train pour FAIVELEY Transport / BRUSH (Angleterre)

• 2016 / 2017 / 2018 - Scan + CAO + impression 3D pour divers clients professionnels (Plasturgie, ferroviaire, médical, grande distribution, collectionneurs)

• 2018 - SCAN 3D + CAO + Intégration électromécanique - Sous châssis & Cabine de trains pour FAIVELEY Transport / VAPOR (Canada) / SEPTA (USA)



Mes compétences :

Responsable

Conception

Ingénierie

Ferroviaire

Qualité

CAO

Bureau d'études

3D

Câblage

Industrie

Électromécanique

Gestion de projet

Management

Electricité

Intégration

Modélisation 3D

Scanner 3D

Impression 3D

Prototypage