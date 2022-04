Alexandre HAUMONT

Professionnel du tourisme expérimenté, doté d'une grande aisance relationnelle et d’écoute, je suis spécialisé dans le marketing, le développement commercial et la communication de structures touristiques. Gestionnaire rigoureux, homme de terrain avec de fortes connaissances techniques et informatiques, je suis capable de répondre à des projets ambitieux de développement, tout en privilégiant l'accueil et la satisfaction du public.



Mes 15 années d’expérience professionnelle m’ont permis d’acquérir de solides compétences dans le management d’équipes et la gestion des différents services en lien avec le client.



Je recherche un poste de chef de projet marketing ou de responsable communication-commercial dans un établissement privé, public ou associatif en lien avec la nature, le territoire ou le développement durable.



Mes compétences :

Développement durable

Informatique

Management

Développement touristique

Développement commercial

Stratégie

Relations Publiques

Communication

Gestion de projet