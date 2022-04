Alexandre HAUSHALTER

Entrepreneur, rigoureux et communicatif, je suis en poste chez Fisher Scientific depuis 2006. D'abord Webmaster puis e-Commerce Manager, je suis en relation quotidienne avec mes collègues en Angleterre, Allemagne et aux Etats-Unis, j’utilise par conséquent les langues étrangères de manière permanente.



La composante majeure de mon poste est la mise en place et le suivi de solutions e-Procurement adaptées à nos clients souhaitant optimiser leurs flux de commande B2B.

Par ailleurs, je suis régulièrement acteur dans différents projets de migration et de rationalisation de sites d'e-Commerce.



Une autre composante de mon poste est l'utilisation des outils de publication du web 2.0 tels que le PHP, le MySQL, le Javascript, le XML, l’utilisation de framework ... Par ailleurs, j’ai pu acquérir une fibre de graphiste grâce à l’aspect multi-casquette de mon poste chez Fisher Scientific en utilisant quotidiennement les outils de la suite Adobe.



Avant d’être mon métier, l'informatique est ma passion. C’est pourquoi j’ai décidé de continuer ma formation en optant pour les cours du soir au CNAM Alsace. De plus cela me permet d’être toujours plus performant et de ne pas être dépassé par les technologies web. Par ailleurs, je suis régulièrement des cours d’anglais afin d’approcher du niveau bilingue.



J’ai également était formé à l’amélioration continue des processus afin de pouvoir intervenir dans des équipes qualités de manière transverse dans l’entreprise.



Compétences,

- gestion de projets web et B2B/e-Procurement

- projet d'intégration de sites d'e-Commerce avec l'ERP

- conception de BDD normalisée ou EAV (entité attributs valeurs)

- recherche de solution à des problèmes techniques ou organisationnels

- capacité de management adaptatif en fonction des collaborateurs

- optimisation du référencement

- réalisation de campagnes e-marketing/e-mailing

- social media community manager

- connaissance des CMS (Wordpress, Joomla, ...)



Mes compétences :

E-Business

B2b

Ingénieur

Webmaster

Web