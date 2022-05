Sandrine OBERBACH

Je suis actuellement Data Content Manager au sein de l’entreprise Fisher Scientific pour la catégorie de produits Lab Essential and Safety .

Ce poste comprend divers tâches, tel que la maintenance d'articles dans notre base de données produits, la création de process, qui me permettent d’être en relation avec de nombreux services à travers l'Europe.



Au cours de mes différentes expériences professionnelles et de mon cursus scolaire, j'ai aussi pu acquérir des compétences techniques, commerciales et marketing.







Mes compétences :

Agroalimentaire

Biologie

Commercial

GMS

Marketing