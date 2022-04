Alexandre HAYEK

Recherche un poste de Co-Pilote dans une compagnie aérienne (Commerciale ou Privée)

Je suis titulaire de mon CPL-IR-MEP ainsi que de ma MCC. Je viens de terminer ma formation à Cannes Aviation FTO et mon Bachelor en Aviation Management au Skema Business School de Sophia antipolis.

Mes connaissances en matière d'aéronautique, que ce soit au sol ou en tant que Pilote, me permettront d'être efficace et productif rapidement.

En effet, après 200h de vol effectuées à Cannes Aviation, je vol régulièrement sur Eclipse 500 en tant que pilote de sécurité, ce qui me permet d'approfondir mes connaissances dans l'aviation d'affaire et d'enrichir mon expérience de Pilote.



Mes compétences :

Eclipse Aviation

Aviation

Avionics

IFR

Météorologie

Handling

Operations and Maintenance

MCC

Aviation d'affaires

ATPL