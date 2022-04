Alexandre HEGO DEVEZA - BARRAU

Maître HEGO DEVEZA - BARRAU, Cabinet Avocat à Toulouse http://hegodeveza.com

- Avocat, Docteur en Droit qualifié Maître de conférences des Universités 2012. Universités - ADEME, Toulouse.

- Avocat mandataire en transactions immobilières, Toulouse.

- Consul de la république de Slovénie à Toulouse.

- Enseignant-Chercheur en droit.

- Conférencier pour la Commission Européenne.

- Consultant

- Commissaire-Enquêteur, Tribunal Administratif



- Participant aux Groupes de travail Plan Bâtiment Grenelle "énergies renouvelables", Présidé par Philippe Pelletier.

- Conférencier pour la Commission Européenne Team Europe, domaines expertises : énergie,transport, aménagement urbanisme.





DOMAINE DE COMPÉTENCES :



- Droit immobilier et urbanisme (documents d'urbanisme, PLU, POS, autorisations d'urbanisme...)

- Promotion immobilière,

- Responsabilité des constructeurs,

- Copropriété,rédaction de règlement, intégration des énergies renouvelables,

- Droit des baux : gestion immobilière, bail d'habitation...



- Droit de l'énergie et environnement



- Droit des affaires (commercial - sociétés)



- Droit de la famille (Divorce, contrat de mariage, donation, succession...)







ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES :



- Auteur de doctrine: Lamy, Dalloz, UNPI...

- Enseignant-Intervenant : Ecole d'Architecture de Toulouse, Master Ville et Habitat UTM, IUT Génie civil UPS...



AUTEUR OUVRAGES JURIDIQUES :

- Droit et intégration des énergies renouvelables, L'Harmattan, 2011

- Bâtiment et énergies, LAMY, 2011

- Jalons pour une économie verte, PU Aix Marseille, 2013



