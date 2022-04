Alexandre HEINRICH

Mon parcours professionnel, en me conduisant à accompagner une grande diversité de projets entrepreneuriaux, m'a particulièrement sensibilisé aux problématiques relatives à la conciliation entre innovation sociale, respect de l'environnement, solidarité et développement économique des entreprises. Il m'a également offert une vue d'ensemble sur les différents outils et moyens que l'on peut proposer aux porteurs de projets afin qu'ils expriment leur potentiel, et a accru mon appétence pour les projets respectant les principes et valeurs de l'Economie Sociale et Solidaire.



Cherchant à donner une nouvelle impulsion à mon parcours professionnel, je suis à la recherche d'opportunité dans les secteurs de l'ESS et de l'accompagnement et le financement des initiatives entrepreneuriales, associatives ou coopératives, dans la perspective de contribuer au développement économique des territoires.



Mes compétences :

Analyse financière

Animation

Animation de réseau

Capacité d'apprentissage

Gestion administrative

Gestion administrative et financière

Management

Recouvrement

Animation de réunions

Aisance rédactionnelle

Gestion de projet

Suivi d'entreprises

Gestion administriative et comptable d'association

Gestion financière

Expertise de projets entrepreneuriaux