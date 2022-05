Solenn PAQUET

Mon quotidien professionnel est d'accompagner les entrepreneurs de l'idée à la concrétisation de leur projet :



- de les informer sur les étapes de la création / reprise d'entreprise et de les orienter au mieux selon les besoins,

- de réaliser des évaluations de projet d'entreprise (diagnostic personne / projet - diagnostic produit / marché - diagnostic besoins / financements),

- d'optimiser les plans de financement à l'aide de prêts à taux zéro et/ou subventions pour favoriser l'accès aux financements bancaires,

- et d'apporter des réponses et de la mise en réseau pour favoriser leurs développements.



Et dans ce but :

- de gérer des fonds de prêts et de subventions dédiés au soutien des entrepreneurs,

- de gérer un fond (dit de fonctionnement de structure) dédié à l'accueil, au conseil et à l'accompagnement des entrepreneurs dans les premières années de vie de leur nouvelle entreprise,

- de conforter et de développer des partenariats tant publics que privés alliant dynamique économique locale et stratégies territoriales.



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Animation de réunions

Gestion de projet

Recherche de financement

Gestion de partenariats