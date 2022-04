Alexandre HENNEBELLE

Étudiant-salarié menant de front les études et un contrat étudiant, depuis plus d'un an, sans négliger sa formation.



Après l'obtention du BAC STG option Mercatique, en cours de formation pour acquérir un BAC+3 à l'IUT Paul Sabatier pour clôturer mon parcours scolaire.



L'expérience et la rigueur dans le travail m'aident beaucoup.







Mes compétences :

Relationnel

Informatique

Responsabilité sociétale des entreprises

Microsoft Office