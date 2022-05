Laurie BOUVIER

Après deux ans en tant que commerciale en GMS dans le secteur du textile, Hanes m’a offert l’opportunité d’évoluer au siège en tant que Category Manager.

J’ai alors acquis des compétences en merchandising, analyse et présentation orale.

Ma connaissance du terrain m’a permis de développer des outils merchandising efficaces pour les équipes de vente.

Dotée d’un excellent relationnelle à la fois en interne et en externe je parviens facilement à créer du lien avec les clients et travailler en équipe.

Je suis actuellement très chanceuse car en voyage autour du monde jusqu’à mi-janvier.

Je souhaite à mon retour mettre à dispositions mes compétences, avec pour objectif de faire du management commercial dans la région Lyonnaise.



Mes compétences :

Leadership

Microsoft Word

Formation

Management

Gestion des stocks

Merchandising

Microsoft Office

Gestion de projet

Analyse