El Habib BOUDJEMAA

Depuis 1995, Acceor (anciennement RCBF Executive Search) est un Cabinet de chasse spécialisé dans les secteurs de la Banque, Finance & Assurance, et les métiers du Conseil et des SI.



Aujourd'hui, notre expertise du métier nous permet d'accompagner des banques d'investissements, des cabinets de conseil, ainsi que des éditeurs de progiciels dans leurs enjeux de recrutement.



Nos expertises :

- Digital, Big Data, Innovation

- Systèmes d'information, Gestion de projet

- Process et Organisation

- Risques, Conformité et Audit interne

- Finance et Comptabilité

- Commercial



Nos secteurs :

- Banques, Finance, Asset Management

- Assurance, Santé, Prévoyance

- Energie, Industrie, Télécoms



elhabib.boudjemaa@acceor.com

3 rue du Faubourg St Honoré

75008 Paris



Mes compétences :

Merchandising

Microsoft Excel

Montage vidéo

Relationnel

Intelligence économique

Cartographie

Sketch up

Prezi

Veille concurrentielle

Vente directe

Vente B2B