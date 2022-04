Alexandre HERROU

Formé à la gravure à l'École Supérieure des Arts et Industries Graphiques et au graphisme à l'École Nationale Supérieure des Arts Appliqués Olivier de Serres, j'exerce comme graphiste freelance depuis 2010.

Mon savoir-faire me permettra de répondre à de nombreuses demandes, allant de l'identité visuelle, au web-design, en passant par le graphisme éditorial et l'animation.



Mes compétences :

Suite adobe

Suite Microsoft Office

Illustrator

Flash

Gravures

Graphisme

Sérigraphie

Webdesign

Illustration

Cartes de visites

Mise en page

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Quark Xpress

PRINT SKILLS

Muse

Macromedia Dreamweaver

MOTION DESIGN

JavaScript

AfterEffect