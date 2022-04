Alexandre HERVIN

Grâce à mes différentes expériences, j’ai développé mon goût du challenge, du contact humain et du travail en équipe qui me permettront de m’intégrer harmonieusement dans toute équipe marketing ou de prospection.



Mes qualités relationnelles, mes compétences d’analyse et de négociation, mon adaptabilité, ma mobilité, mes connaissances des langues et des cultures sont autant d’atouts que je compte mobiliser pour un objectif précis : contribuer au succès de projets à l’international. M’investir dans cette voie représente pour moi une grande source de motivation.



Diplômé d'un Master Marketing International et d'un Master en Communication Interculturelle (université Anglaise) avec expériences professionnelles et connaissances en ingénieries, finance et management.



Langues :

Anglais courant et titulaire d'un Master d'une université Anglaise

Allemand lu, écrit et parlé



Mes compétences :

Économie

Communication

Interculturelle

International

Marketing

Dynamique

Ingénierie

Animation du territoire

Accompagnement de projet