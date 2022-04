Alexandre HOAREAU

Mesdames, Messieurs,



La crise écologique, qui se mêle et s’entrecroise à la crise économique et social touchant notre pays depuis plusieurs années, illustrent la nécessité des pouvoirs publics à raisonné autour du challenge qu’est le développement durable. Si celui-ci est ainsi de plus en plus partagé aujourd’hui, la question du chemin à prendre pour y arriver reste ouverte.



Mon objectif est de pouvoir œuvrer pour le développement cohérent de mon territoire et participer au développement d’un territoire durable et résilient. Sensible aux questions environnementales et de société, mon parcours professionnels m’a amené ainsi à réaliser au sein de l’agglomération alésienne une étude sur l’impact de la nouvelle charte du Parc national des Cévennes. Cette mission, réalisé en partenariat avec le Parc, a permis l’anticipation de futures actions sur le territoire du Grand Alès.

Ma dernière mission m'a fait participer à l’élaboration d’un observatoire communal du territoire. Celui-ci à pour but de suivre l’évolution de l’habitat sur la commune de Saint-Joseph, comptant près de 40 000 habitant, où la densification est un enjeux majeur du territoire.



Mes nombreuses expériences dans le public m’ont permis d’acquérir une connaissance du fonctionnement des collectivités. Très à l’aise avec les outils informatiques, je sais également appréhender l’utilisation de logiciel SIG tel que Mapinfo ou ArcGis. De plus mes qualités d’adaptation et de relation humaine me permettent de m’intégrer facilement au sein d’une équipe, prouvé à chaque expérience que j’ai pu mener.



Avec un cursus, qui s'est articulé en deux phases, à la base scientifique de part mon BTS d'Assistant Technique d'Ingénieur, où j'ai validé mes compétences en génie mécanique et génie électrotechnique, j'ai profité de ma licence pour faire du génie civil et du génie climatique tout en m'orientant vers l'aménagement et l'environnement. Mon master a ainsi complété ces bases en y intégrant en plus les problématiques liées aux sciences humaines.



Actuellement en recherche active d'emploi, je suis à l'écoute de toutes opportunités et d'échanges. Je vous souhaite bonne visite sur mon profil et à bientôt!



Alexandre



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MapInfo

Autocad

ArcGIS

Informatique

Google Sketchup

Adobe Illustrator

Facebook

Développement informatique