Alexandre HOCHART

Je suis web développeur / designer chez CVS. Je crée et fais vivre des sites et applications web depuis 2001. Mes responsabilités m'amènent à suivre quotidiennement les évolutions du web et de ses standards à travers les blogs et autres contributions de la communauté des professionnels du web.



Mon quotidien au travail c'est:

- 80% d'écriture de code (PHP, HTML, CSS et Javascript essentiellement)

- 19,9 % de graphisme (Photoshop) et d'optimisation ergonomique (très attaché à l'expérience utilisateur en général)

- quelques cafés pour le 0,1% restant.



Je travaille également en freelance, pour des missions ponctuelles, me permettant ainsi d'élargir mon champ d'intervention et de découvrir des personnes et des domaines d'activité différents.



Site perso: http://www.uxdesign.fr



Mes compétences :

CSS

géographie

Internet

Javascript

Open Source

PHP

Web

Web Services