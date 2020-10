Alexandre LABOUREL

Après plus de 5 années en tant que gérant de l'agence TransakAuto Courbevoie, je participe aujourdhui au développement commercial de lagence TransakAuto Versailles au sein du département des Yvelines.



TransakAuto est une agence automobile en Conseil - Achat - Vente

Fonctionnant sur le même principe qu'une agence immobilière, nous sommes l'intermédiaire entre acheteurs et vendeurs.



TransakAuto permet aujourd'hui à un particulier de vendre un véhicule sans avoir à gérer les contraintes d'une vente classique entre particuliers mais surtout en lui évitant de perdre de l'argent chez un concessionnaire.



Pour ce faire, le client passe en agence :



- On définit avec le vendeur un prix net vendeur pour le véhicule

- On le propose à la vente en le diffusant sur différents supports en tant que professionnel



Ce qui va permettre de rassurer les acquéreurs puisque nous allons amener différents services de professionnels comme " La garantie mécanique, la reprise et le financement ".

Cela va permettre à notre client, vendeur, de vendre son véhicule beaucoup plus rapidement.





Notre réseau compte aujourd'hui 35 agences sur tout le territoire national, y compris en Corse.



Mes compétences :

Développement commercial

Marketing

Communication

Prospection commerciale