Alexandre MICHON

En 2011, jai crée mon entreprise afin de vous proposer mon savoir-faire technique et artistique dans la réalisation de vos différents projets audiovisuels.



Diplômé de l'école des Beaux-arts de Nantes en 2007 (DNSEP), passionné par le cinéma, la photographie et les arts plastiques, jaime réaliser des films en m'investissant à chaque étape de leur création : de l'écriture de scénario au tournage, montage, jusquà la diffusion en DVD ou sur le Web.



Pour des informations plus détaillés, n'hésitez pas à me contacter.