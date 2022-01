Alexandre MONIER

Me retrouvant par hasard dans le monde des arts graphiques et de l'impression et plus particulièrement dans celui d'une photogravure flexo, cela fait maintenant plus de 10 ans que cette expérience fut concluante et enrichissante à tout point de vue pour ma part. Mes différentes fonctions et mes compétences m'ont permis d'apprendre et de mieux maitriser les contraintes liées à la flexographie. C'est avec cette expérience et mes qualités de rigueur et d'adaptation que les dirigeants ont pu me donner toute leur confiance dans toutes les missions auxquelles je fus convié.



Aujourd'hui, ce sont ces mêmes compétences que je voudrais entretenir et faire bénéficier à une structure motivante dans le domaine de la flexo.



Mes compétences :

Artpro