Alexandre MOTTIER

Après un peu plus de trois ans au sein de la société ALTICAP, je cherche maintenant de nouveaux horizons pour gagner en expérience et en compétences.

Ma première expérience au sein de la société ALTICAP, société de service informatique orientée TPE/PME m'a apporté beaucoup d'expérience et d'intérêt pour le métier d'Administrateur Systèmes et Réseaux et je souhaite poursuivre dans cette voie.



Mes compétences :

Microsoft Windows XP

Linux Debian

Telnet

Secure Shell

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Linux

Apple Mac

Active Directory

CCNA1

PowerShell (basic)

WDS

Apple MacOS

GNU

Microsoft Windows 10

Windows Server

Workstations