Alexandre ORVAIN

-------------------------------------------------------------------------

FONCTION CONSEIL METHODOLOGIQUE

-------------------------------------------------------------------------

* Mise en place des process PMI - Mise en place de PRINCE2 - Mise en place des livrables IPMA et SDLC

* Définition du RACI - gouvernance - Livrables par phases - Cycle de validation - Cycle de vie Projet

* Reporting et performance asset (PPM)

* Training et Formation

-------------------------------------------------------------------------

FONCTION CONSEIL OPERATIONNEL

-------------------------------------------------------------------------

* PLANIFICATION – Définition des livrables et de l’ordre de réalisation (PBS, PFD), Ordonnancement / Définition des taches (WBS), Gestion et lissage des ressources (RBS, plan de charge), Planification par chaine critique, mise en place des « buffers » et de la contingence.

* RISK MANAGEMENT – Définition du risque : typologie, topologie, causes, incidences, déclencheurs, / Evaluation du risque : impact, occurrence, imminence, criticité / Costing du Risque par simulation statistique (Monte Carlo) / Traitement du risque : contingence, acceptante, transfert, réduction, résolution / Matrice d’évaluation pré et post mitigation / Réalisation des outils de mesure et de suivi.

* MESURE DE LA PERFORMANCE PROJET – Earned Value management, Earned Schedule Management : réalisation des outils de calcul Excel, mise en place des pré-requis et de la méthodologie

* REALISATION DE TABLEAUX DE BORD PPM – Pilotage de l’axe Stratégique (ROI/VAN) / Pilotage de l’axe Ecoulement du portefeuille (Performance, Top 10 des Ecarts).

* REALISATION DES LIVRABLES PROJET EN FONCTION DE LA METHODOLOGIE – PMI (Project Brief, Project Statement of Work, Project management plan…) / Prince 2 (Project Initiation Document, Business Case, Stage Report…) / SDLC (Business Requirement Description, Development Approach Plan …)

* GESTION DU BUDGET – Rapprochement budget, capacité, consommé – reste à faire

-------------------------------------------------------------------------

EXPERTISE TECHNIQUE

-------------------------------------------------------------------------

* PS NEXT: Expert - MS Project: Expert - PRIMAVERA: Connaissance

* Quality Center: Bonne Pratique

* HP-PPM: Bonne Pratique

* Clarity : Bonne Pratique

* Excel: Expert (formules, Pivot table, VBA) - Pack Office: Expert

* Anglais: Bon niveau (équipes internationales)

-------------------------------------------------------------------------

FONCTION COMMERCIALE

-------------------------------------------------------------------------

* Prospection & Entretien Commerciaux

* Négociation & Présentations commerciales

* Réalisation des Proposition Commerciales au forfait - Valeur ajoutée, livrables, plannings, risques, staffing, facturation, ROI, KPIs

* Recrutements

-------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATIONS

-------------------------------------------------------------------------

Certifié PMP®

Certifié PRINCE 2™ Practioner

Certifié AFITEP - IPMA D



Mes compétences :

Négociation

Capacity planning

Budget management

Planification

Méthodologie de projets

Risk management

PRINCE 2

Contrôle des coûts

Project Management Office

PMI