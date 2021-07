Alexandre SAYAH

Chef de la mission modernisation SIRH et Directeur de projet SI, Ministère de la culture



J'interviens depuis plus de 15 ans en assistance à maîtrise douvrage sur des projets dévolution, de refonte et de déploiement de systèmes dinformation dans des contextes riches et variés.



Doté dun excellent relationnel et bénéficiant dune solide expertise méthodologique sur lensemble de différentes phases de projet, j'ai démontré ma capacité à évoluer dans différents contextes et notamment celui des Ressources Humaines (supporté par les outils HR Access, SAP RH et PeopleSoft).



Niveaux dintervention :

Etude préalable

Assistance au choix

Expression des besoins

Spécifications et cahiers des charges

Conception détaillée

Homologation / Déploiement

Conduite du changement

Support aux utilisateurs

Coordination / Pilotage

Encadrement de consultants



Secteurs dactivité :

Energie

Fonction Publique d'Etat

Industrie

Médias / Audiovisuel

Secteur Public

Transports et services



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

AMOA

Urbanisation

Organisation

Intelligence économique

Management

Spécifications fonctionnelles

Stratégie d'entreprise

Adaptabilité

Appels d'offres

Business Analysis

Conception

Peoplesoft

Architecture SI

AMOA SI

Microsoft Access

Microsoft Office

Reporting

Assistance utilisateurs

Encadrement

HR Access

Recueil des besoins

HP Quality Center

Formation

Conduite du changement

SQL

Conduite de projet

TMA

Autonomie

Base de données

Audit

Dématérialisation

SIRH

Aisance relationelle

Analyse des besoins

Jira

Gestion des ressources humaines

Recette fonctionnelle

Animation de réunions

AMDEC/FMECA

GED Collaborative

Alfresco ECM

Mantis

Analyse fonctionnelle

Analyse de données

SAP Human Resource