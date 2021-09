Alexia CAORSI

En activité depuis une quinzaine d'années, j'ai alternativement évolué en unité de production et au sein d'ingénieries. Ces deux facettes du métier d'ingénieur procédé me procurent une vision d'ensemble des unités de fabrication. Je me sens autant à l'aise en bleu sur une échelle à crinoline que face dans mon bureau en phase de conception.



Mes collègues de travail me décrivent souvent comme méthodique, rigoureuse et organisée. Ils me confèrent également un bon sens du contact humain et du travail d'équipe. Pour ma part j'ajouterai que j'aime mon métier et que ma détermination me permet régulièrement de mener à bien les projets sur le long terme.







Mes compétences :

Ingénierie

Innovation

Chimie

Rigueur

Pétrochimie

Génie Chimique

HAZOP HAZID

Industrie