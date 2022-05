Orphée MARCY

Architecte d'intérieur de formation, diplômé à l'école Boulle j'ai travaillé pour des Architectes, Architectes d'intérieur, Designers et fabricants de mobilier et des contractants générals dans le domaine de l'Agencement et l'aménagement de locaux privés et professionnels à différentes échelles avant de créer mon entreprise MARCYDESIGN.



Aujourd'hui nous proposons de la conception à la réalisation des projets de création, rénovation, réhabilitation, extension de bâtiments et locaux professionnels et privés. Immeuble, villa, appartements, bureaux, commerces. Nous proposons une gestion clé en mains de l'ensemble de votre projet pour un interlocuteur unique.