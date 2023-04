Alexia CROZAT

Cest en (se) plantant quon peut pousser - Auteur inconnu



Vous ne vous êtes jamais senti-e submergé-e ou contrôlé-e par vos émotions?



Nous navons pas le contrôle sur tout ce qui nous arrive mais nous choisissons limpact que ces désagréments ont sur notre vie quotidienne.



Pour certaines personnes, notamment pour moi, ces évènements demandent beaucoup dénergie et peuvent être problématiques à longs termes.



Je mappelle Alexia, jai 32 ans, je suis hypersensible et tout va bien!



Mon parcours personnel et professionnel m'as permis de rencontrer pléthore de situations ou les émotion sont en 1ère ligne.



Nos traits de caractères, tout comme nos émotions et réactions, font partie intégrante de notre personnalité et impactent donc nos vies personnelles et professionnelles.



Jai créé A3C Coaching pour permettre aux personnes désireuses de combiner leurs émotions et leurs personnalités en pleine conscience.



Pourquoi A3C? A pour Action et 3 C pour Connaissance (de soi), Capacités (dappréhension) et Compétences (danalyses).



Pourquoi Coaching? cest une avancée en coopération pour pérenniser les acquis.



Grâce à mon expérience personnelle et dans un cadre bienveillant et sans jugements, je propose de vous accompagner pour trouver léquilibre adéquat.



Etes-vous prêt à vous planter pour encore mieux pousser ?



A3C Coaching - Accompagne-toi dans ta réussite