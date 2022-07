Alexia DARVE

Passionnée de voyages et de curiosité, j'ai acquis au fil des années un savoir-faire commercial, opérationnel, événementiel et aussi international. Mes objectifs à laube de mes 42 ans sont de mettre à profit mes aptitudes et compétences transversales pour poursuivre ma carrière dans une organisation afin de créer et développer de nouveaux projets, coordonner des événements et gérer des dossiers dans leur intégralité, et ce, en équipe.



Mes compétences :

Trilingue: francais, anglais, espagnol

Evenementiel

Créativité

Commerce International

Communication interne et externe

Marketing

Commercial grands comptes

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Macromedia Dreamweaver

Adobe Illustrator