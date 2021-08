Alexia HERTRICH

Issue d'une famille d'ébénistes et de menuisiers, je me suis toujours intéressée à l'art, à l'artisanat et au design. Après un bac arts appliqués, un DMA tapisserie-décoration, un DSAA design produit, une immersion de 6 mois en Chine à toucher aux techniques artisanales locales, et quelques stages variés, JE RECHERCHE UN POSTE DE DESIGNER.



Mes compétences :

Creative Suite Adobe

Rhinoceros 3D

Keyshot

Cyanotype

Pâte de verre

Céramique

Sérigraphie

Linogravure

Reliure

Menuiserie

Broderie

Tapisserie en siège

Couture