Antoine HERTRICH

Je suis actuellement directeur technique pour l'entreprise HERTRICH Sarl (agencement et menuiserie bois)

15 ans en Management de projets industriels internationaux, Direction technique et bureau d'études, Directeur de projets complexes.

Secteur d'activités: électronique, mécanique, systèmes d'éclairage, automobile, menuiserie

Expérience internationale: Europe (Est, Ouest), États Unis, Chine, Japon, Mexique, Afrique noire.



Mes compétences :

management de projets

prospection et negociation commerciale

construire et developper un service technique