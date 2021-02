Alexia SKRZYPCZAK (SIREUILLE)

Après avoir travaillé dans le milieu du soin pendant plusieurs années, jai fait une reconversion professionnelle en tant que développeuse web.

Ce changement de parcours est dû à ma situation de santé et a été mûrement choisit à la suite dun bilan de compétences.



Jai pour cela suivi une formation intensive de 6 mois pour le titre de développeur full stack web et web mobile en 2020 qui ma permis daborder plusieurs langages de programmation surtout PHP et React.JS ainsi que lutilisation des outils inhérents à cette profession.

Cette formation comprenait également 1 mois de mise en situation réelle de travail.



Cette expérience me permet de confirmer ma motivation pour ce métier et je souhaite participer activement au développement dapplications web et spécifiquement de leur interface utilisateur.



Jaime porter une attention particulière aux détails et à lexpérience utilisateur et à son accessibilité pour les personnes en situation de handicap.



Jaime apprendre et je sais madapter à différents contextes de travail.

Je sais travailler en autonomie et en équipe. Je suis organisée et donne une grande importance à la communication dans le travail.



Je continue dapprendre dans ce domaine sur mon temps personnel, et souhaite approfondir mes connaissances et mes pratiques.

Je suis à la recherche dun stage en télétravail afin de consolider mes acquis et les approfondir.



J'ai une reconnaissance travailleur handicapé.