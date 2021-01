Armel BOUVIER

Développeur Symfony/Laravel junior (https://github.com/ArmelBouvier).

De par ma formation et mes expériences professionnelles, j'ai appris à gérer avec rigueur des projets menés aussi bien en équipe qu'en autonomie.

J'ai souvent eu à endosser un rôle d'interface entre des champs disciplinaires variés, ce qui est devenu une passion autant qu'une source de motivation.

Cela m'a incité à faire preuve de réactivité pour comprendre et traduire le mieux possible les impératifs de mes interlocuteurs comme de mes collègues.