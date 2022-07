Alexis KUMMETAT

Pourquoi "Kaqi" ? Saisir les opportunités et mobiliser les énergies !

Deux axes clés pour imaginer, structurer et accompagner les projets de transformation et d'accroissement de la performance des entreprises et des organisations.

Notre expertise : le management "non hiérarchique", ou "comment faire mieux travailler ensemble"...

En quelques mots : faciliter les projets humainement complexes



Nous accompagnons des projets "à l'interne" : accompagnement de comités de direction, projets managériaux, dispositifs d'écoute et de pilotage du climat social...

Et aussi des projets "à l'externe" : projets de services aux territoires, dynamiques partenariales...



Pour suivre mon activité, consultez : fr.linkedin.com/in/alexiskummetat/

Et désormais, pour suivre notre regard sur l'actualité : kaqi.over-blog.com



Mes compétences :

développement territorial

conduite du changement

Formation

Coaching

ressources humaines

Accompagnement

relations publiques

Communication

Conseil

management

lobbying

Marketing