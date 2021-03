Alexis LAMOUR

O Responsabilité du plan batch

-Suivi et supervision des traitements

-Evolution et intégration des applications et jobs

-Garantie de sa pérennité à travers la gestion de son automatisation



o Supervision de l'ensemble des ressources et éléments liés aux traitements

-Copie et transfert de fichier

-Création et gestion de transferts automatiques

-Extraction, injection et transfert base de données et de table

-Suivi et gestion des ressources serveurs



o Analyse et reprise de jobs de niveau 1 et 2

-Application de procédures documentées

-Résolution par analyse



o Gestion des impressions niveau applicatif

-Management des droits d'accès

-Automatisation d'impressions

-Modification des profils d'impression et des modèles prédéfinis



o Accompagnement de l'optimisation des traitements dans les différents environnements

-Traitement des demandes opérationnelles émanant d'autres équipes

-Lancement de jobs et d'applications

-Modification de JCL et de scripts

-Livraison de programmes et autres objets techniques



o Elaboration de rapports quotidiens et communication client

-Automatisation de rapports

-Mise en place d'indicateurs de production

-Prise en charge des appels et mails client



o Elaboration et mise à jour de documentation technique

-Création et évolution des documentations

-Entretien et organisation de l'espace documentaire



Expériences particulières :



o Participation à la migration de l'ensemble des traitements zOs vers AIX

-Présence et participation lors des tests et des mises en production

-Responsabilité du suivi et de l'évolution méthodologique du périmètre



o Travail dans un environnement international demandant rigueur et capacité d'adaptation

-Nombreux clients à l'étranger avec les particularités qui les accompagnent



o Capacité de gestion de situations sensibles

-Communication liée aux incidents de production et suivi "post mortem"