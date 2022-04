Ali HADHERBACHE

10 années de progression dans l'informatique, de technicien d’exploitation à responsable d’application en passant par de l’intégration et du test.

Fort de cette expérience, de mes certifications (ITIL, ISTQB et DevOps) et de ma récente formation à la gestion de projet, je souhaite à présent m’orienter vers le projet et développer des compétences fonctionnelles (gestion de projet, analyse des besoins, propositions de solutions, tests fonctionnels).



Mes compétences :

Microsoft Windows

UNIX

Gestion de projet

Planification

Analyse des besoins

Analyse fonctionnelle