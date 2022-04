Ali HAMOURI

Originaire d'Errachidia,j'ai fais mes Etude à Meknes et Fes.J'ai toujours eu une passion pour les chiffres, alors une fois le bac obtenu,j'ai décidé de m'orienter vers la faculté de Droit de Fes dans laquelle j'ai suivi un cursus de Management sur cinq ans.

Après ma licence ,j'ai pu intégrer un groupe de renommée nationale, spécialisé dans l'agroalimentaire.

J'y ai découvert différents métiers dans le domaine commercial et financier.Ces derniers m'ont permis de me forger une carrière en interaction avec les différentes fonctions de l'entreprise.

C'est dans cet optique que les travaux que je réalise durant mes fonctions portent surtout sur une base essentielle à toute pérennité d’exploitation et qui est la bonne intention et la rigueur.



Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ciel Compta

Gestion budgétaire

Gestion financière

Fiscalité des entreprises