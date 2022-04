Titulaire d'un doctorat en sciences et techniques de l'environnement et d'un diplôme génie civil, je dispose d'une expérience de 3 ans dans le domaine de la recherche en hydrologie urbaine. Cette expérience de recherche m'a permis de développer au cours des années mes qualités de synthèse et rédactionnelles en participant à l'élaboration des rapports, des publications nationales et internationales, et des guides techniques. Je serais heureux de vous rencontrer pour discuter plus avant de l'adéquation de mon expérience et de mon profil à vos attentes. Ali Hannouche ( 14/04/2015)



Mes compétences :

RDM

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

MathCAD

C Programming Language

Autocad

Modélisation

Analyse statistique

Hydraulique urbaine

Hydrologie

Béton armé

Analyse de données

Géotechnique BTP

COBOL

Fiabilité des structures

Mainframe IBM

C++