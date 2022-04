Issu d’une formation d’ingénieur mécanique généraliste, j’ai effectué plusieurs expériences qui m’ont permis d’améliorer mes compétences en matériaux, procédés, énergie, thermique, gestion et autres.



La réalisation d’un Master en « Énergie et propulsion » à l’Ecole Centrale de Nantes a enrichi mes connaissances théoriques et pratiques dans ce domaine.

Mon stage fin d’études chez un grand producteur automobile, Renault, était non seulement une expérience scientifique significative mais aussi une période d’apprentissage professionnel dans un environnement industriel avancé.



Ma passion à la recherche appliquée m’a poussé à continuer mes études avec une thèse de doctorat à l’Université de Nantes. Cette étude, faisant partie d’un grand projet industriel, m’a permis de voir les choses dans deux phases, une phase académique et une phase industrielle. La thèse était une expérience capitale dans mon parcours. Durant cette période, j’ai acquis des compétences scientifiques (matériaux polymères, procédés, conception, simulation, thermique…), professionnelles (gestion de projet, suivi de livrables, réunions, contact avec les fournisseurs …) et académiques (enseignement).



Actuellement, je suis en post-doc CNRS à Polytech Nantes sur l'étude de l'adhésion des composites thermoplastiques. Ce stage postdoctoral, effectué dans un contexte industriel, me permet d’élargir mon expérience vers les matériaux composites et de faire encore un pas dans le chemin de la recherche scientifique.



Je suis à la recherche d’un emploi qui satisfait mon intérêt à la recherche appliquée (R&D, Bureau d’études …) que ce soit dans un laboratoire ou dans une entreprise industrielle. Je serai disponible en début Septembre 2016 et j’étudierais avec bienveillance les propositions de postes en France, quelle qu'en soit la localisation.



http://www.ali-harkous.fr/



Mes compétences :

AutoCAD

AMESim

Rhéométrie (plan-plan)

Calorimétrie différentielle (DSC)

Excel (traitement de mesures, solveur, gestion)

Injection de thermoplastiques (Polyamide)

Moldflow

Microsoft Office

Catia v5

Mesure de conductivité

FTIR

MATLAB

Comsol Multiphysics

CADmould

Traction, pelage et cisaillement

Injection de silicones (moulage et surmoulage)

SpecView

Adobe Photoshop CS5

EndNote