Ali JABBAR

Prénom : JABBAR Ali.



Occupation professionnelle : je suis actuellement un étudiant en faculté de sciences semlalia, je prépare ma licence en branche SMP (Science de la Matière Physique), et précisément en électronique.



Lieu de vie : j'habite à ma ville natale Marrakech



Caractère : les gens disent que je suis un peu timide, sérieux, et ayant une forte personnalité. et j'en suis fier.



Passions : je suis intéressé par tout ce qui a rapport avec l'informatique, et le nouvelle technologie, et j'ai combiné les deux en créant un site sur le "Hi-Tech", j'aime aussi pratiquer le sport, faire des balades avec les amis.



Arrivée sur Viadeo : mon arrivé ici était en début de 2007, un ami m'a envoyé une invitation, j'ai visité le site et sa présentation ma plut, mais après mon inscription, j'ai été stupéfié par son organisation, c'est magique!



Pour plus d'informations, je suis a votre disposition.



Mes compétences :

Electronique

Informaticien

Physique

Robotique

Webmaster