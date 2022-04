Ali KERKOUR

J'ai 16 ans d'expérience dans les environnements fonctionnel, technique et opérationnelle, n'ont apportés une vision globale des projets.

J'ai plus de 9 ans d'expérience en gestion de projets dans les secteurs des télécommunications et de la haute technologie.

Je gère des équipes multiculturelles à travers une variété d'industries (Aviation, Gouvernement, Armee, Bank...) Je maîtriser les techniques de livraisons des solutions à travers les principes du leadership dans la gestion des ressources sur mes projets (PMI).

Je contrôle l'intégration des solutions haute technologie par la création de directives claires, efficace, liant une réponse rapide et des résultats de qualité pour mes projets.

J'ai pu améliorer mes compétences en planification, réduction des coûts, gestion des offres et de négociation dans différent domaine d'industrie (Banque, Opérateur, secteur Publique...)

De plus, je prépare un mastère en Réseaux et Telecom en VAE a l'UBO université de Brest.



Mes compétences :

Genesys

VOIP

Administration réseaux

Vidéoconférence

MPLS