Ali KHEDIMALLAH

Ingenieur en agronomie.spécialités: cultures maraichères et industrielles. spécialiste en protection des végétaux option entomologie. promotion 1975. postes occupes:chef de zone production de semences. directeur de ferme pilote.inspecteur phytosanitaire de wilaya et inspecteur aux frontières chef de service organisation de la production de la wilaya responsable de la station de recherches et développement de la culture de tabac.actuellement expert en agronomie' dirige bureau d'études et expertises .



Mes compétences :

Gestion de projet

Recherche scientifique

Enseignement

Étude de marché