Ali LABASSI

Développeur expérimenté avec 6+ années d'expérience dans la conception et l'implémentation d'applications et de services critiques.



Excellente communication avec les métiers et aptitude à analyser et résoudre les problématiques complexes.



Expertise éprouvée dans la gestion du cycle de vie applicatif de bout en bout, le développement au sein de l'écosystème JAVA/JEE et le design d'APIs robustes et scalables.



Centres dintérêt : Software Craftsmanship, Architecture technique et logicielle, Devops et CI/CD, Agilité, Data et Cloud.