Ali LAHRICHI

Kertys est une société de conseil et d'intégration spécialisée dans la mise en oeuvre des solutions de Performance Management.





Kertys est née d'une volonté d'apporter aux entreprises dans ce domaine une expertise à la fois fonctionnelle et technique.





L'expertise métier de Kertys est le fruit d'expériences de plusieurs années acquises au contact de Directeurs financiers, de Contrôleurs de gestion et d'opérationnels.



Pour mettre en oeuvre ces solutions, Kertys se base sur les solutions de Performance Management du marché. Kertys privilégie les solutions techniques qui sont simples à mettre en oeuvre et à utiliser. Ce choix permet d'assurer une évolutivité aisée des systèmes mis en oeuvre, une prise en main rapide des solutions et une autonomie des utilisateurs.



Mes compétences :

Business

Cognos

Cognos 8

Cognos Express

Express

Management

Microsoft Business Intelligence

Performance

Performance Management

Planning

Qlikview

TM1