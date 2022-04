Ali Lebsari actuellement diplômé de la facultés des sciences de Nancy.

J' ai toujours été attiré par le domaine des sciences et techniques.

Actuellement je suis en période d'essai au sein de la societe SKF Mechanics Mechatronics à Vernon

Comme metteur au point ( aussi appeler ingénieur mise en service) de palier magnétique . Jusqu' à récemment j'occupais le poste d'ingénieur consultant pour de la société Alten,j' ai effectué une mission au sein de Schneider Toshiba Inverter Europe.



Je suis d'un naturel sérieux,rigoureux et franc.

J' ai aussi pour autre qualité la curiosité,la compréhension et l' ouverture d'esprit.



Si des déplacements sont à effectuer cela ne me dérangera pas étant de nature mobile.



Mes compétences :

Matlab/Simulink

PSIM

Langage c

Orcad

Finite Element Method Magnetics

Électronique de puissance

Électrotechnique

Machines électriques