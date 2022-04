“J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé.”

“Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de la veille.”

“Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même.”

“Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur, et rien d’autre.”

“Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde.”

“L'échec est le fondement de la réussite.”

“N'acceptez jamais la défaite, vous êtes peut-être à un pas de la réussite.”