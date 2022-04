Je suis un ingénieur pluridisciplinaire qui a consolidé et approfondi ses connaissances avec une thèse effectuer dans le domaine du Radar. Après plusieurs missions dans le secteur de la defense, je me suis converti à l'automobile et plus précisement dans le domaine passionant du véhicule autonome. Dans l'équipe perception pour le véhicule autonome, nous sommes en charge de definer et de valider les capteurs nécessaires à la conduit autonome. Nous mettons en place les specifications fonctionnelles du module de perception en adéquation avec les autres modules de localisation et de navigation. La passion, on la vie quand on passe un bout de temps derrière le bureau et le reste du temps dans la voiture pour tester les différentes fonctionnalités autonomes qu'on vient de développer.



Mes compétences :

Radar

Perception dédiée aux véhicules autonomes

Radar, Caméra, Lidar pour la détection d'obstacles

Matlab, ROS, RTMAPS, C, C++

Linux, Microsoft Windows