Actuellement en poste d’ingénieur projets senior, spécialiste dans l’automatisme et l’électricité industrielle.

Plus de 10 ans d’expérience dans ce domaine, mes responsabilités sont les suivantes :

Encadrement des ingénieurs projets

Conception des solutions d’automatisme répondant cahiers de charge

Analyse des systèmes industrielles

Support technique

Développement et mise en service



Mes compétences :

SIEMENS - TIA PORTAL

SIEMENS - SIMATIC NET

Archestra IDE

WINCC

SIMATIC WinCC flexible

DELTAV

Automates programmables

Automatismes industriels

SIEMENS - S7

RSLogix5000