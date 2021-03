Alice LAVITAL

Consultant intégration SI (système d'informations)

ALTRAN - Lyon, France - Août 2011, En cours



Accompagnée les organisations vers la transformation numérique de leurs processus métiers et leurs expériences clients dont une expertise de plus de 6 ans au sein des directions services informatiques



Ma devise : " Faire simple est probablement l'objectif le plus sophistiqué à réaliser dans notre monde" - STEVE JOBS



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de l'innovation

Transformation SI

Accompagnement au changement

Cognos TM1

Peoplesoft

SAP

Saas

Cloud computing

DevOps

Agile Scrum

Lean Startup