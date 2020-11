Alice LE ROMAIN

Ingénieure agroalimentaire, forte de 7 ans d'expérience, j'ai repris mes études en 2020 pour effectuer un master en marketing. J'ai intégré l'entreprise de lait infantile Sodilac en Janvier 2020 pour mon stage de fin d'études et j'ai eu l'opportunité de rester pour un CDD de 6 mois. Je suis à la recherche d'un poste de chef de produit marketing dans une entreprise agroalimentaire ou cosmétique, à partir de Janvier 2021, en Ile-de-France. Je suis particulièrement intéressée par les problématiques de gestion de gammes, innovations produit et packaging, et identité de marque. N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.