Alicia REGIS

Ingénieure - gestion de projets en agroécologie



De nature organisée, sérieuse et impliquée, j'ai à coeur de mettre au service d'un Organisme et de collaborateurs ma rigueur et ma valeur du travail afin d'atteindre des objectifs communs autour du développement agricole et de l'agroécologie. Dotée d'un esprit scientifique basé sur le processus d'acquisition de connaissances, j'aime mener à bien des projets où l'esprit d'équipe, l'intelligence collective et les valeurs humaines prévalent.



Mes compétences:

- Chefferie de projets R&D

- Homologation efficacité et référentiel BPE

- Systèmes de cultures innovants

- Adaptation sens des responsabilités

- Esprit d'analyse

- Autonomie



Outils:

Pack Office, ARM, Systerre®, Expé R, XLStat, Statbox, Sphinx



Langues: Anglais : niveau B2 (stage dimmersion), Espagnol : élémentaire



Certification: Certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (Certiphyto Conseil).