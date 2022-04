Alina DE BROCÉLIANDE

Certains disent d'elle, que c'est une fée qui a le pouvoir de vous envouter avec sa voix douce et apaisante. Que son imagination n’a aucune limite et que le soir, elle prie la Lune du haut de sa tour enchanté.



Alina est une artiste Féerique et Païenne, auteur, mélodiste et interprète, la musique fait partie intégrante de sa vie. Dans son chaudron magique, elle vous propose de découvrir des chants féeriques et magiques sur le petit peuple et la magnifique foret de Brocéliande. Mais aussi des histoires sur les légendes, les sorcières, la nature, les dieux et les déesses.



Si vous ne connaissez pas encore Alina, ne tardez plus et soyez prêt à partir pour un magnifique voyage au cœur de la magie et dans un monde où l'imagination n'a pas de limite.



Abracadabra, que la magie soit...

http://www.alinadebroceliande.com/



Mes compétences :

Chant

Voix off

Ecriture

Mélodiste

Composition musicale