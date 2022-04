Georges-Henry Peyrin est pianiste, auteur, compositeur et arrangeur diplômé, membre de la SACEM.Après des études à l'AIMRA et au CNSR de Lyon, il étudie la composition et l’arrangement à l'Eastman School of Music (Rochester, N.Y, USA) avec Bill Dobbins, et plusieurs stages avec Dave Liebman,Kenny Werner.



En 1988, il gagne le 1er prix du Concours Jazz Off de Vienne avec le groupe de Jazz /fusion SHAKOK (compo sitions et piano),et joue en 1ère partie de DIZZY GILLESPIE et Michel CAMILLO.Il enregistre deux CD de compo sitions originales en 1989 et 1993. ("Shakok" et "Groovin'on")



Il joue au Festival de Jazz de MONTREUX en 1998 et 2000 avec le groupe de Jazz "SUNNY BAND", et côtoie ELTON JOHN sur la scène de l’Arena de Genève en 1998, lors du Gala de l’OMS.Le groupe tourne au Maroc,en Suisse,en Italie et en France.En 2002,il accompagne la chanteuse EVE ANGELI (tournée en France et à l’étranger) et divers artistes (Nicole Croisille, Michaël Jones, Kimberly Ann Covington)

.

Il compose et enregistre diverses chansons, jingles,thèmes de jazz"Chansongs","Chaman dream ».En 2005 ,il participe au tournage du téléfilm de Caroline Huppert "GiGi"produit par FR3,en tant que pianiste, ainsi que dans un documentaire-fiction de Arnaud Sélignac .



Depuis, il participe à plusieurs projets, dont"Ballade enTerre Celtique", avec des chorales d’enfants (2010),"Out of Ireland" (2012), une comédie musicale,sous forme de show dansant, avec la chanteuse irlandaise Gillie Mc Pherson. Parallèllement, il se produit en piano solo avec un répertoire de standards de Jazz choisis et arrangés.



Il se consacre aussi à la composition de génériques ,musique pour l’image,thèmes de jazz,chansons…En 2015 .Il travaille sur de nouvelles chansons avec la chanteuse américaine KImberly Covington et enregistre le 3ème CD de "SHAKOK": "Gingkobiloba,Funk/Pop. Il joue aussi avec "Sweet Marylou quartet" un show intitulé "From New York to Paris" sur des bateaux de la compagnie "Viking Cruises" à Lyon et à l'Impérial Palace d'Annecy avec le "Show impérial",cocktail de danse de Broadway show avec des danseuses.



