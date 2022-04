Alina IVANOVA

Je suis venu en France il y trois ans pour compléter ma formation en obtenant le Master 2 à l’IAE de Lille.

Pour valider cette formation, j'ai trouvé un stage chez Auchan, puis j’ai été embauché en CDD sur ce même poste. Cette expérience a été un challenge réussi, car à l’époque je débutais en français et c‘était mon premier emploi en France. Ensuite, j'ai eu la mission de 6 mois à Kingfisher.



Étant une personne très active, j’ai eu plusieurs projets réussis lors de mes études. J’ai remporté le concours national de Marketing en Russie et j’ai été chargé d’organisation d’un événement avec la participation des étudiantes étrangères.



De nature dynamique, enthousiaste et curieuse j’adore d'être au milieu des processus et je m’implique à 200% pour réussir dans mes missions. Je n'ai pas peur de prendre l'initiative et d'aller jusqu'au bout. Je suis persuadée que mon sens du relationnel, mon organisation et ma responsabilité m'aideront de réussir dans mes nouveaux challenges professionnels.



Mes compétences :

Travail en équipe

Microsoft Office

Management fonctionnel

Lauréate du concours en Marketing

Organisation d'évènements